Nové zážitky mestského chlapca z rakúskeho gazdovstva (2/4)

Týmto miniseriálom by som Vám rád priblížil svoje dojmy a zážitky z tohtoročnej dovolenky v Dolnom Rakúsku, kde som strávil 10 dní ako dobrovoľník na tamojšom gazdovstve.

DEŇ 2

Neveril som, no dnes sme dokončili strihanie rastlín, ktoré dočiahli až na rímsu, niektoré sa začali plaziť už aj po streche. Nemali sme totiž nič iné na starosti. Akurát ráno zaplniť kýbeľ slivkami zo stromu pre Thesinu kamarátku a pozbierať popadané konáre v záhrade, aby sa dala neskôr bez problémov pokosiť tráva.

Je popoludnie a digitálna ortuť v mobile vystúpila na 29-tku. Nesiem dve šálky kávy a tanier so zvyškom slivkového koláča, ktorý nám Thesi včera upiekla. Ozaj sa po ňom zaprášilo. Urobila ho iba pre nás, lebo ona vraj drží diétu, iba 2x denne sa naje. Takže koláč patril celý nám. Ležím na lehátku pri jazierku. Na nohu mi sadá červená vážka. Odlieta a vracia sa znova na ten istý palec. Asi sa jej tam páči. Aj mne sa páči, sedieť v tieni jablone s výhľadom na jazierko.

(foto autor článku)

DEŇ 3

Ráno ideme na raňajky až po ôsmej. Vlastne zatiaľ ako každé ráno. Pani domáca si rada pospí. V kuchyni si pripraví za kanvicu čaju, ktorú zrána popíja. My si natrieme domáci lekvár na maslový chlieb, zapíjame ho čerstvou kávou. Tej môžeme piť koľko chceme. Thesi ju kupuje lacno v talianskom obchode. Ona sama si dopraje aj 5-6 malých káv denne.

Dnes nás čaká práca na záhrade. Pani domáca sa chystá kosiť okolo domu, my jej pripravíme „plac“ vyzbieraním konárov a jabĺk zo zeme. Väčšina putuje do kompostu, na tých najkrajších si však pochutí prasa Pauli. Okrem šťavnatých jabĺk sa mu ušlo aj zopár sliviek, ktoré som mu prestrčil cez plot, keď sme nimi plnili kýbeľ. Pauli prišiel, zakrochkal, a mne to nedalo. Vykôstkoval som mu slivky a šup do papule. Zakaždým zakrochkal čosi ako „ešte", ozaj sa mi tak zazdalo... , tak som mu hodil ešte zopár dobrôt pod rypák. Pauli sa inak celkom má. Patrí mu celá južná slnečná predzáhradka. A to nehovorím o tých dobrotách, ktorými ho kŕmia.

(foto autor článku)

Na konci Pauliho výbehu je stajňa, ktorú nám dala pani domáca ešte upratať. V decembri v nej dožil starý islandský kôň a stajňu bolo treba vygruntovať. Stále boli na robote iné kúty domu či záhrady a stajňa stála od zimy nedotknutá. Pohrabali sme starú slamu na zemi, vymietli všetky kúty, odpratali staré dosky. Ku koncu nás prišla skontrolovať Thesi a pochválila našu prácu. Poobzerala si vyčistený priestor a zamyslela sa, čo s ním bude. Vraj ďalšieho koňa momentálne nechce, ale vedela by si predstaviť pri zopár úpravách priestor pre sliepky. Predstavuje si, ako by ich ráno vypustila pásť sa na záhradu, pred zotmením by sa samy uložili na spánok a ona by za nimi už len zavrela závoru. A tie čerstvé domáce vajíčka... Thesi sa pousmeje. Prejde sa ešte raz stajňou, poobzerá si kúty a sadne si na schody. Keby mala peniaze, prerobila by si tento murovaný domček na svoj príbytok. Nechala by iba tri steny, štvrtá by bola presklená. Len keby mala peniaze na prerábku. Možno len tak sníva, vraj rada prerába, možno jej len imponujú slnečné lúče, ktoré práve dopadajú z juhu do stajne. Teplá slnečná izba. To by bolo pre ňu. Má rada teplo. Rada sa prechádza bosá po dome či po záhrade, keď je tráva suchá, bez kvapiek rosy.

(foto autor článku)

Po obede sadáme na bicykle. Dnes sme našliapali 40 kilometrov a opravili jeden defekt na prednom kolese. Krásne upravené dedinky, farebné domy, oči takmer nestíhajú sledovať cestu pod kolesami. Prezrieme si zvonka hrad i kláštor, nazrieme do tamojšieho kostola, jablkový džús so sódou si zaslúžime až po vyšliapaní na kopec s rozhľadňou, odkiaľ je úžasný výhľad na celé Dolné Rakúsko. Obhospodárené políčka zelených odtieňov sa menia v hnedé lány. Pahorky končia až kdesi pod Alpami. Idylka.